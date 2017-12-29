Путин подписал закон о списании долгов физлиц по имущественным налогам

Речь идет о задолженности, которая образовалась на 1 января 2015 года, включая долги по пеням.

Президент РФ подписал закон, по которому физическим лицам списывается задолженность по имущественным налогам, образовавшаяся на 1 января 2015 года. Также признаются безнадежными к взысканию и списываются долги индивидуальных предпринимателей на ту же дату.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

По нему предполагается списать долги физических лиц по транспортному налогу, налогу на имущество, земельному налогу, образовавшиеся на 1 января 2015 года.

Для индивидуальных предпринимателей предполагается списание по всем налогам, образовавшимся на 1 января 2015 года, за исключением налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через границу.

Признается безнадежной к взысканию и списывается задолженность по страховым взносам индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, образовавшаяся на 1 января 2017 года, сообщает «Интефакс».

Вернуться на ленту

Источник