Путин подписал закон о введении в России системы tax free

Налоговый кодекс дополнят новой статьей, предусматривающей возможность компенсации.

Система tax free позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, возвращать НДС, уплаченный при покупке товаров на территории РФ.

Согласно закону, при совершении покупки необходимо будет выписать документ — чек tax free на сумму покупки не менее 10 тыс. рублей с учетом НДС. Впоследствии на территории отдельных пунктов пропуска, которые определят в правительстве, таможенные органы будут проводить контроль и ставить отметку о вывозе соответствующих товаров. Чтобы получить возмещение уплаченного налога, в налоговый орган необходимо будет представить реестр документов (чеков). Реестр представляется в электронной форме через оператора электронного документооборота — российскую организацию, отвечающую установленным требованиям.

Также закон устанавливает нулевую ставку НДС в отношении услуг, которые российские компании предоставляют иностранным гражданам, и определяет перечень документов, представляемых в налоговые органы для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС, сообщает ТАСС.

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