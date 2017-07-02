Путин подписал закон о выделении земельных участков героям СССР и РФ

Федеральный закон предусматривает внеочередное предоставление в собственность бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.

Федеральный закон был принят Госдумой 23 июня и одобрен Советом Федерации 28 июня. Позже документ подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе говорится, что Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы будут предоставлять земельные участки, «находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества в соответствии с предельными (максимальными и минимальными) размерами земельных участков, устанавливаемыми в соответствии с земельным законодательством».

При этом площадь участков должна составлять не менее 0,20 га в границах городских населенных пунктов и 0,40 га в границах сельских населенных пунктов и на землях иных категорий, сообщает ТАСС.

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