Путин подписал закон об отчислениях букмекеров на поддержку спорта

Президент России Владимир Путин 28 марта подписал федеральный закон об увеличении доходов субъектов детско-юношеского и профессионального спорта за счет отчислений букмекеров.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон был принят Госдумой 17 марта и одобрен Советом Федерации 22 марта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», согласно нововведениям, букмекерская контора должна также заключать соглашения об использовании символики, наименований спортивных мероприятий с субъектами профессионального спорта: общероссийскими спортивными федерациями, профессиональными спортивными лигами.

На основании таких соглашений организатор азартных игробязан осуществлять целевые отчисления от азартных игр на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта. При этом организаторы спортивных мероприятий направляют 80% общего объема целевых отчислений на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта и 20% общего объема — детско-юношеского спорта.

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