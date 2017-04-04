Путин подписал закон об уголовном наказании за дебош на транспорте

04 апреля в 09:22

Президент России Владимир Путин 3 апреля подписал закон, который вводит уголовную ответственность для транспортных дебоширов.

Согласно документу, статью 213 «Хулиганство» Уголовного Кодекса РФ дополнят отдельным пунктом. Он устанавливает ответственность за хулиганство на различных видах транспорта общего пользования: железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном, а также на любом другом транспорте общего пользования.

Закон 29 марта одобрили в Совете Федерации, говорится документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Госдума 17 марта в третьем окончательном чтении приняла законопроект, который вводит уголовную ответственность для транспортных дебоширов, зацеперов, а также за ослепление пилотов лазерными указками.

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