Путин подписал закон об увеличении пошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тыс. рублей

04 июля в 07:56

Документ 21 июня был принят Госдумой и 27 июня утвержден Советом Федерации.

Закон опубликован на едином портале правовой информации, он вступает в силу через месяц после официального опубликования.

Согласно документу, госпошлина за выдачу загранпаспорта повышается с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, для граждан младше 14 лет — с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей. В обоих случаях речь идет о паспортах нового поколения, содержащих электронный носитель информации.

Кроме того, поправками устанавливается новый вид государственной пошлины — за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, если документ изготавливается из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения. В этом случае размер пошлины составит 1,5 тыс. рублей. Госпошлина за выдачу водительского удостоверения нового образца, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, составит 3 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

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