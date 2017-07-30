Путин подписал закон об ужесточении наказания за склонение к самоубийству

Советующий документ опубликован на сайте Кремля.

Федеральный закон принят Государственной Думой 21 июля 2017 года и одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года.

Документ изменяет ст. 110.1 и 110.2 УК РФ. Поправки предполагают срок лишения свободы за склонение или содействие самоубийству от 5 до 10 лет лишения свободы. Ранее за данное правонарушение обвиняемым грозило до пяти лет лишения свободы.

За гибель ребенка или беременной женщины срок наказания теперь составляет от 6 до 12 лет лишения свободы (ранее до 6 лет). Также закон вводит наказание за склонение к самоубийству двух и более лиц (от 8 до 15 лет лишения свободы).

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