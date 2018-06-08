Путин получил орден Дружбы Китайской Народной Республики

Президент России стал первым из глав государств, кому вручили высшую внешнюю государственную награду Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин передал российскому лидеру награду в рамках его государственного визита в республику.

«Президент Путин как лидер большой державы с мировым влиянием является основателем нынешних китайско-российских отношений и всегда продвигает их развитие на высоком уровне», — отметил Си Цзиньпин на церемонии вручения ордена.

Он назвал Путина «самым хорошим и близким другом» и напомнил, что, начиная с 2000 года, глава российского государства 19 раз приезжал в Китай на различные международные мероприятия.

Председатель КНР поблагодарил президента России за «постоянное внимание и личное содействие», что помогло китайско-российским отношениями выдержать различные испытания и укрепить доверие между странами, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин 8 июня приехал в Пекин с государственным визитом. Он пробудет в Китае три дня.

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