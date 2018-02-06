Путин получил удостоверение зарегистрированного кандидата в президенты

В его поддержку в 85 регионах страны собрали более 1,5 млн подписей. Из них в Центризбирком представили 315 тыс.

Решение о регистрации Путина приняли единогласно, после чего доверенному лицу действующего главы государства Сергею Кабышеву передали удостоверение кандидата.

Официально зарегистрированы еще два кандидата в президенты. Им, как представителям парламентских партий, не нужно собирать подписи в свою поддержку. Это лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин. На этой неделе регистрации ждут еще пять претендентов на пост президента России: Максим Сурайкин, Григорий Явлинский, Сергей Бабурин, Ксения Собчак и Борис Титов.

Выборы главы государства пройдут 18 марта.

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