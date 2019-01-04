Кристина Ажимова встретилась с президентом на благотворительном хоккейном матче в Сочи и рассказала ему о своей мечте.

Мечта жительницы Сочи — прокатиться на президентской яхте. В июне 2018 года она нарисовала портрет Владимира Путина и написала ему о своем желании, но тогда ответа не получила. Во время прямой линии она не смогла дозвониться. В третий раз юной сочинке повезло — она встретила президента на трибуне ледового дворца.

Владимир Путин поручил одному из своих помощников записать номер телефона мамы Кристины Ажимовой, а самой девочке пообещал, что ее мечта обязательно исполнится, пишут «Известия».

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