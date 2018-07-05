Путин поручил к 2024 году увеличить валовый сбор пшеницы до 32 млн тонн

Поправки в госпрограмму развития сельского хозяйства должны быть подготовлены до 1 января 2019 года.

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2024 году рост валового сбора отечественной пшеницы не ниже 32 млн т.

Такое поручение глава государства дал по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента по развитию зернового комплекса и хлебопекарной промышленности.

Путин также поручил разработать и внедрить механизм автоматизированного прогнозирования развития зернового комплекса, а также схему рационального размещения объектов производства, хранения, транспортировки и переработки зерна для обеспечения устойчивого спроса на такую продукцию.

Помимо этого правительство должно будет определить меры по стимулированию внедрения в производство научных разработок, в том числе в области селекции, сообщает ТАСС.

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