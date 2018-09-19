Путин поручил начать разработку новых видов вооружений

19 сентября в 19:55
Президент России Владимир Путин 19 сентября заявил о необходимости начать планировать разработку новых видов вооружений.
«Нужно уже сегодня начинать разработку новых видов вооружений, которые определят облик российских войск на десятилетия вперед», — сказал глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии.
По его словам, в нынешней госпрограмме, рассчитанной до 2027 года, учтены современные тенденции развития вооружений и военной техники в мире, а также опыт применения российского оружия в Сирии.
Владимир Путин добавил, что образцы, которые поступят в армию РФ в ближайшем будущем, значительно превосходят зарубежные аналоги. В частности, речь идет об истребителе пятого поколения Су-57, танке на платформе «Армата», а также о зенитной ракетной системе (ЗРК) С-500 и подводной лодке проекта 677, пишут «Известия».
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