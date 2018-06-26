Путин поручил обеспечить эффективное использование инфраструктуры ЧМ-2018

Соответствующий пункт содержится в опубликованном 26 июня на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам прямой линии.

Президент России Владимир Путин в июне поручил правительству РФ совместно с руководителями регионов, на территориях которых проводятся матчи ЧМ-2018, обеспечить эффективное использование наследия чемпионата для организации и проведения крупных спортивных соревнований и мероприятий.

«Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ, на территориях которых проводятся матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, и при участии Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз» реализовать с учетом ранее данных поручений меры, направленные на эффективное использование наследия чемпионата мира по футболу 2018 года», — говорится в документе на сайте Кремля.

Отмечается, что необходимо формировать на базе объектов ЧМ-2018 инфраструктуру для занятий физической культурой и массовым спортом, а также организовывать и проводить крупные спортивные мероприятия, в том числе по футболу. Предусматривается использование стадионов в качестве тренировочных баз для российских футбольных команд, сообщает ТАСС.

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Прямая линия с Владимиром Путиным

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