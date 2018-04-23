Путин поручил оказать поддержку СМИ, выпускающим контент для детей

Президент России Владимир Путин в апреле утвердил перечень поручений по итогам медиафорума региональных и местных СМИ. Он дал правительству задание к июлю разработать дополнительные меры по поддержке СМИ для детей и подростков.

Документ опубликован на сайте Кремля.

К июлю нужно представить поправки для обеспечения технической возможности приема сигнала обязательных общедоступных теле- и радиоканалов, распространяемых посредством эфирной цифровой наземной трансляции, для жителей населенных пунктов, расположенных вне зоны эфирного вещания, а также для малоимущих. Кроме того, предстоит рассмотреть целесообразность определения обязательного общедоступного телеканала для каждого муниципального образования и трансляции его на 22-й «кнопке», сообщает «Российская газета».

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