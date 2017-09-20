Путин поручил отвязать страховые взносы малого бизнеса от МРОТ

Президент России отметил, что для этого есть все необходимые возможности, ведь экономика продолжает расти.

«Мы обязательно все равно это сделаем. Это наша задача, наши обязательства перед гражданами. Но и просто из чисто моральных соображений, у нас люди не могут получать зарплату меньше, чем прожиточный минимум. Мы жили в таких условиях, когда не было возможности решить эту задачу», — заявил Владимир Путин.

Увеличение МРОТ может привести к росту налоговых и других выплат для предпринимателей. Именно поэтому связь между этими показателями предложили убрать.

«Нужно сделать так, чтобы не навредить тем людям, которые сами зарабатывают и еще рабочие места создают. Правительство обязательно тоже эту задачу сформулирует», — цитируют главу государства «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин предложил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 года.

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