Путин поручил привести в порядок пляж в Якорной Щели в Сочи

Об этом говорится в перечне поручений президента России Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля 26 июня.

«Рекомендовать администрации Краснодарского края совместно с ОАО «Российские железные дороги» принять меры по приведению в надлежащее состояние рекреационных зон и обеспечению стабильности берегов (пляжей) в Лазаревском районе Сочи», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Срок исполнения этого поручения — 1 октября 2018 года, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимиру Путину во время прямой лини 7 июня задали вопрос, касающийся пляжа в Якорной Щели в Сочи. Сегодня часть береговой линии нуждается в благоустройстве. Как пояснил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, эта территория находится напротив железнодорожной станции. Свободный доступ перекрывают заброшенные здания, которые находятся не в краевой собственности. По словам губернатора Кубани, сейчас проводится работа с федеральными коллегами, чтобы убрать строения и приступить к обустройству пляжа.

Сотрудники мэрии Сочи 8 июня осмотрели дикий пляж в поселке Якорная Щель. Власти рассказали о том, что пляж в Якорной Щели полностью благоустроен. К курортному сезону пляжную полосу разровняли. Установлены зонты и лежаки, есть паспорт готовности. Оборудовали пост спасателей. Для защиты полосы отвода железной дороги РЖД создали буны, не дающие течению вымывать гальку, поступающую из русла реки, впадающей в море.

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