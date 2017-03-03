Путин поручил привлечь студентов к строительству моста в Крым

Президент России Владимир Путин 3 марта поручил правительству создать условия для привлечения студенческих отрядов к строительству инфраструктуры федерального значения.

Перечень поручений глава государства утвердил по итогам встречи с участниками Форума лидеров студенческих и молодежных организаций.

Согласно поручению, студентов нужно привлечь к работам по возведению моста через Керченский пролив и объектов чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее об этом Путина попросили студенты. Он отметил, что такие работы сплачивают, дают определенные навыки и возможность проверить себя, пишет «Российская газета».

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