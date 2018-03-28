Путин поручил проверить безопасность всех ТЦ после пожара в Кемерове

Поручение президент дал премьер-министру Дмитрию Медведеву на совещании по экономическим вопросам, посвященном реализации задач, изложенных в послании Федеральному Собранию.

Владимир Путин отметил, что необходимо проверить деятельность торгово-развлекательных центров с точки зрения их безопасности. При этом глава государства призвал «не допустить кампанейщины».

«Дмитрий Анатольевич, мы говорили с вами, и я, будучи в Кемерове, разговаривал с коллегами, нужно посмотреть на деятельность развлекательных торговых центров подобного рода», — сказал Путин.

Президент также призвал проанализировать действующее законодательство.

«Понятно, что мы не будем менять правила, связанные с либерализацией в сфере экономики. Действующая нормативная база дает возможность делать все для обеспечения безопасности людей. Надо посмотреть внимательнее. Если чего-то там не хватает, нужно будет после консультаций с объединениями предпринимателей и анализа имеющихся материалов принять соответствующие решения», — подчеркнул президент.

Дмитрий Медведев отметил, что в ближайшее время нормативная база будет проанализирована.

«Все посмотрим, Владимир Владимирович. Представим предложения», — цитирует премьер-министра пресс-служба Кремля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошло днем 25 марта. Среди пострадавших и погибших — дети. Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерова — 64 человека.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Учения по пожарной безопасности прошли в ТЦ Анапы, Сочи и Новороссийска.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура 28 марта в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.

В Краснодаре акция памяти погибших при пожаре в Кемерове собрала более 3,5 тыс. человек. На Кубани более 50 тыс. человек приняли участие в траурных акциях памяти погибших в Кемерове.

Все новости по теме:

Пожар в ТЦ Кемерова

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник