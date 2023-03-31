Путин поручил провести международный форум «Россия» на ВДНХ

Президент России Владимир Путин распорядился о проведении Международного экономического форума «Россия» в 2023-2024 годах на территории ВДНХ в Москве. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном информационно-правовом интернет-портале.

Из документа видно, что данное мероприятие является важным достижением России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, транспорт , строительства, науки и культуры.

Для проведения форума будет создан оргкомитет, председателем которого станет Сергей Кириенко.

По сообщению к указу, в качестве участника форума приглашаются дружественные зарубежные страны. Регионы России представляют участникам свои достижения.

ВДНХ была открыта в Москве в 1939 году. Во времена Советского Союза республики регулярно демонстрировали на выставке свои достижения в сельском хозяйстве, машиностроении, современном искусстве, космических технологиях и других областях. Среди прочего есть павильон «Узбекистан».