Путин поручил Росгвардии заниматься безопасностью глав субъектов РФ

Президент внес соответствующий законопроект в Госдуму.

Согласно проекту поправок в закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», Росгвардия будет «обеспечивать в порядке, утверждаемом президентом Российской Федерации, безопасность высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц».

«При этом обеспечение безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) осуществляется исключительно на договорной основе, а иных лиц, как правило, на договорной основе», — отмечается в документе.

Согласно законопроекту, средства, получаемые Росгвардией по договорам возмездного оказания услуг, связанных с обеспечением безопасности высших должностных лиц субъектов РФ и иных лиц, являются доходами федерального бюджета и зачисляются в федеральный бюджет.

Предполагается, что федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования, сообщает ТАСС.

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