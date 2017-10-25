Путин поручил с 1 января проиндексировать пенсии военным

Президент РФ заявил, что проиндексируют выплаты, в том числе сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим Росгвардии.

Об этом Владимир Путин заявил на заседании с членами правительства.

«Я посмотрел, что в бюджете на следующий год предусмотрены индексации для военнослужащих с 1 января, а индексация военных пенсий — с 1 февраля. Это касается 2,6 млн человек. Думаю, что необходимо сделать так, как мы делали раньше. Сделать это синхронно», — сказал президент.

Путин отметил, что предусмотреть выплаты необходимо в этом году, так как пенсии военным выплачиваются месяцем раньше. То есть индексация произойдет с 1 января, а выплатить эти деньги нужно в декабре.

«Для этого деньги должны быть. У нас доходы бюджета это позволяют», — пояснил глава государства.

Министр финансов Антон Силуанов уточнил, что поручение президента будет исполнено. Он подтвердил, что необходимые для этого деньги в бюджете есть, сообщает РИА «Новости».

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