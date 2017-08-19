Путин поручил сократить количество внеплановых проверок бизнесменов

Глава РФ Владимир Путин поручил до 1 декабря внести изменения в законодательство о внеплановых проверках бизнеса.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Согласно документу, число таких проверок не должно превышать 30% от плановых, а продолжительность не должна превышать 10 рабочих дней.

«Правительству РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ: обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих: ограничение количества внеплановых проверок, проводимых каждым органом контроля (надзора) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ежегодно» — говорится в тексте поручения.

Исключением станут внеплановые проверки, инициированные в связи с причинением вреда (или возникновением такой угрозы) жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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