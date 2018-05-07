Путин поручил сократить объем аварийного жилья к 2024 году

Соответствующую меру содержит указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», опубликованный на сайте Кремля.

В указе поставлена задача по созданию механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

Сейчас переселением граждан из аварийного жилья занимаются Фонд содействия реформированию ЖКХ и Минстрой России. Расселение граждан проводится из жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2012 года.

Одновременно ведется разработка постоянно действующего механизма расселения аварийного жилья. Планируемый объем расселения — около 2 млн кв. м в год, сообщает ТАСС.

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