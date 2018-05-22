Организация займется созданием условий для повышения социальной мобильности и обеспечением личностной и профессиональной самореализации граждан.

Ее учредителем станет управление делами президента РФ, а «имущество некоммерческой организации будет формироваться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством РФ».

Президент поручил утвердить устав организации, предусмотрев в нем, что члены высшего органа управления и единоличный исполнительный орган некоммерческой организации назначаются Администрацией президента РФ.

Владимир Путин отметил, что государственную регистрацию новой организации нужно провести в течение месяца, сообщает ТАСС.

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