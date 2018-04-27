Путин поручил создать новый российский атлас мира

По словам президента РФ, названия географических объектов, данные российскими первооткрывателями, вытесняются с карт мира.

«Сфера топонимики нуждается в особом внимании. Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира», — сказал Путин.

По словам президента, тем самым стирается память о вкладе России в изучение планеты. Он подчеркнул, что такая ситуация стала возможной в том числе из-за отсутствия современных отечественных карт.

Владимир Путин поручил Росреестру подготовить новый атлас мира. Он также распорядился, чтобы Минобороны обеспечило доступность своих картографических материалов для составителей атласа и в целом для путешественников, туристов, автолюбителей, сообщает «Интерфакс».

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