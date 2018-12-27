Президент Владимир Путин провел в Москве заседание Государственного совета о поддержке добровольчества и социально ориентированных НКО. В мероприятии принял участие губернатор Вениамин Кондратьев.

Владимир Путин напомнил, что 2018 год был объявлен Годом волонтера. Он отметил, что на итоговый госсовет приглашены добровольцы и представители НКО. Среди них — активисты Краснодарского края.

«Хочу поблагодарить вас и ваших единомышленников за бескорыстное участие в судьбах многих людей. Поддержка добровольцев не ограничивается календарными сроками. Правительство уже разработало Концепцию развития добровольчества до 2025 года», — сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что как на федеральном уровне, так и на местах вместе с добровольцами нужно разработать детальный план этой работы, включая внедрение стандартов поддержки волонтеров. Их разработало Агентство стратегических инициатив.

«По сути, это алгоритм действий для региональных команд, я очень прошу глав регионов вместе с волонтерами организовать мониторинг выполнения обозначенных в стандарте практических шагов», — отметил президент.

Глава государства поручил снять ограничения на работу добровольцев в социальных учреждениях. Он добавил, что в этой сфере нужны понятные и четкие правила взаимодействия, которые необходимо подготовить в ближайшее время.

Вениамин Кондратьев отметил, что на Кубани ежегодно формируют план по развитию волонтерского движения. Поддержку оказывают добровольцам при реализации их проектов, в том числе победителям региональных и федеральных конкурсов. Работает девять соответствующих центров. В этом году в финал конкурса «Доброволец России» вышли два представителя края.

«Волонтерское движение Кубани сегодня по праву можно назвать сильнейшим в России. Это 27 тыс. молодых людей, которые в любую минуту готовы оказать помощь. Это неотъемлемая часть характера жителей нашего края», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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