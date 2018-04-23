Путин поручил улучшить работу цирков

Президент России Владимир Путин 23 апреля потребовал обеспечить прокат отечественных цирковых программ за рубежом. Также глава государства поставил задачу достичь к 2020 году полной самоокупаемости Росгосцирка.

В перечне поручений Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля, говорится о необходимости «разработать и утвердить комплекс мер, направленных на создание и прокат в иностранных государствах цирковых программ, в том числе предусмотреть выделение грантов на эти цели и субсидирование перевозки участников цирковых программ и циркового имущества». Доклад по этому поводу президент ждет от правительства до 10 сентября 2018 года.

Глава государства поручил принять программу по улучшению материально-технической базы цирков, включая строительство и реконструкцию общежитий. По этому пункту кабинет министров должен отчитаться до 16 августа 2018 года.

До 10 октября кабмину следует «проанализировать обоснованность отнесения зданий цирков к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ». На два дня раньше — до 8 октября — правительство должно рассмотреть вопросы о создании (в том числе на базе ведущих учреждений культуры) современных общероссийских центров развития циркового искусства, сообщает ТАСС.

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