Путин поручил утвердить программу по развитию сельхозтерриторий до 1 июня 2019 года

01 ноября в 16:22

Президент России также распорядился проработать законопроект о предоставлении сельсхозпроизводителям права на применение вычета по НДС, если товар купили за счет бюджетных субсидий.

Владимир Путин поручил предусмотреть выделение, начиная с 2019 года, бюджетных ассигнований из федерального бюджета на субсидирование производителей сельскохозяйственной техники в размере не менее 8 млрд рублей ежегодно в течение пяти лет.

Кабмину до 25 декабря также надо будет разработать подпрограммы по развитию генетического потенциала крупного рогатого скота, селекции и семеноводства масличных, овощных культур, представить предложения о снижения стоимости электроэнергии для сельхозпроизводителей и об установлении ставки НДС в размере 10% для отдельных видов плодово-ягодной продукции.

Правительство должно подготовить предложения об организации в РФ серийного производства специализированной техники для садоводства, питомниководства, виноградарства, льноводства, а также об оказании государственной поддержки сельхозпроизводителям, осуществляющим строительство и модернизацию саженцехранилищ.

Президент поручил обеспечить синхронизацию ввода в эксплуатацию портовых мощностей, предназначенных для перевалки продукции агропромышленного комплекса, с планами по экспорту такой продукции.

Путин также поручил администрации Краснодарского края обеспечить изменение категории земельных участков, принадлежащих компании «ОТЭКО», для строительства на этих землях зернового терминала, сообщает ТАСС.

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