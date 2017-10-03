Путин поручил увеличить количество дешевых билетов на ЧМ-2018

По словам президента РФ, этот вопрос нужно решать в тесном сотрудничестве с ФИФА и опираясь на опыт Кубка конфедераций.

Об этом Владимир Путин заявил на совместном заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018».

«Нужно еще раз посмотреть на такой аспект, как доступность билетов, постараться сделать все, чтобы количество недорогих билетов было максимально возможным», — цитирует главу государства «Р-Спорт».

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что сейчас ведется работа над увеличением количества билетов четвертой категории, предназначенной только для россиян.

«Всего запланировано 2 млн 600 тыс. билетов. Существуют билеты четырех категорий, при этом билеты четвертой категории, самой недорогой, доступны только для граждан России. Мы продолжаем работать с ФИФА по расширению четвертой категории», цитирует Сорокина ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Вернуться на ленту

Источник