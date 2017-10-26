Путин поручил внести законопроект о безвизовом въезде в РФ болельщиков на ЧМ-2018

Соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном 26 октября на сайте Кремля.

Согласно поручению, иностранным болельщикам должна быть открыта возможность приехать в РФ в период, начинающийся за десять дней до матча открытия чемпионата и заканчивающийся в день финала, «по действительным документам, удостоверяющим личность, и персонифицированной карте зрителя как на бумажном носителе, так и в электронном виде».

Кроме того, во время ЧМ-2018 представителям СМИ должно быть предоставлено право бесплатного проезда по железной дороге в дополнительных поездах, осуществляющих перевозки между городами, где проходят матчи. В этом же поручении Владимир Путин указал на необходимость разработать законопроект, устанавливающий «особенности оборота алкогольной продукции, предназначенной для гостей» мероприятий ЧМ-2018.

Кроме того, президент поручил внести в Госдуму законопроект об ответственности за незаконную продажу входных билетов на матчи ЧМ или документов, дающих право на их получение, а также за реализацию поддельных входных билетов. Проект такого закона уже прошел одобрение профильной комиссии кабмина. Срок выполнения данных поручений установлен до 18 декабря.

Президент также поручил предусмотреть возможность введения дополнительных авиарейсов во время проведения турнира. Сроком исполнения этого поручения Путин установил 31 марта 2018 года, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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