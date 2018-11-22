Путин посетил военный инновационный технополис «ЭРА» в Анапе

Президент России 22 ноября ознакомился с технологиями в оборонной сфере и провел итоговое совещание по развитию Вооруженных сил РФ.

Участие в мероприятиях принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Владимиру Путину представили научные разработки в области медицины, в частности, методику 3D-сканирования и обработку информации, необходимой для диагностики и лечения пациентов.

Президент осмотрел лабораторию по разработке биопрепаратов для медицины и промышленности, платформу для саперских ботинок, которая берет на себя удар от взрывной волны. Ему также рассказали о последних геномных исследованиях.

В ходе совещания с руководством Минобороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса, Владимир Путин подчеркнул, что предприятия ОПК должны развивать производство умных и высокоточных боеприпасов, в том числе для перспективных образцов вооружений.

«Важно и дальше развивать возможности предприятий оборонно-промышленного комплекса, выпускающих ракеты и боеприпасы, совершенствовать организацию самого производства. Продукция в этой сфере должна быть высокого качества», — подчеркнул президент.

Первый в истории Вооруженных сил военный инновационный технополис «Эра» в Анапе создали для развития и внедрения прорывных технологий в оборонной сфере. Первая очередь ВИТ «ЭРА» занимает более 170 тыс. кв. м.

Концепция технополиса призвана решить целый комплекс задач. Это разработка и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере, в области искусственного интеллекта, создание инфраструктуры для взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций. Уникальность технополиса «ЭРА» в том, что каждая разработка может быть воплощена полностью на собственной базе: от идеи до тестового образца.

В лабораторном кластере технополиса уже разместили 37 предприятий — крупные компании и стартапы. Они реализуют 48 инновационных проектов в области робототехники, энергообеспечения, биоинженерии, информационных систем и ряда других направлений, в этих разработках участвуют военнослужащие четырех научных рот, в которых служат 160 молодых людей.

В связи с большим количеством запросов на сотрудничество с ВИТ «ЭРА» прорабатывается концепция создания второй очереди инновационного технополиса, расширение лабораторной базы, направлений исследований и строительство новых корпусов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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