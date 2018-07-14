Путин посетит финальный матч ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии

Президент России Владимир Путин 15 июля примет участие в награждении победителя чемпионата мира по футболу.

Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе Кремля.

«15 июля Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу — 2018 и посмотрит финальный матч между сборными командами Франции и Хорватии, который пройдет на стадионе «Лужники». Также глава государства примет участие в награждении победителя чемпионата», — говорится в сообщении на сайте.

В Кремле уточнили, что финальный матч чемпионата посетят президенты десяти стран, в том числе французский лидер Эмманюэль Макрон и его хорватская коллега Колинда Грабар-Китарович. Кроме того, на финале турнира ожидаются премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, глава правительства Сан-Томе и Принсипи Патрис Тровоада, а также эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в финале ЧМ-2018 15 июля хорваты встретятся со сборной Франции, которая ранее обыграла команду Бельгии.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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