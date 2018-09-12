Путин посетит основной этап военных маневров «Восток-2018»

Президент России Владимир Путин 13 сентября приедет на полигон «Цугол» в Забайкальском крае.

В ходе учений вооруженные силы России и Народно-освободительная армия Китая отработают действия по отражению наступления условного противника.

Маневры «Восток-2018» проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Они станут крупнейшими в России за 37 лет. Участие в учениях примут почти 300 тыс. военных, задействуют десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников, сообщает РИА «Новости».

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