Путин поставил условие «вагнеровцам».

Даша 27.06.2023 В мире

Вечером 26 июня президент России Владимир Путин обратился к нации и прокомментировал вооруженный мятеж, организованный основателем «Вагнера» Евгением Пригожиным.

Основные тезисы заявления Путина.

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Российское общество и власть продемонстрировали «высочайшую консолидацию в поддержку конституционного строя». По словам Президента Российской Федерации, «ответственность за судьбу Родины всех объединила».

Организаторы восстания предали как свой народ, так и причастных к этому преступлению. “Большинство бойцов группы Вагнера были патриотами России и мужественно сражались за ее интересы”. Путин предложил им либо продолжать службу в рядах Минобороны, либо вернуться на родину, либо отправиться в Беларусь.

«В Беларусь может поехать любой желающий. Мое обещание будет выполнено. Повторяю, выбор за вами, но я считаю, что это будет выбор российских солдат, которые осознали свою трагическую ошибку», — сказал Путин. Он заявил, что предал свою страну, народ и «причастных к преступлению». «Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы восстания, хотя и потеряли адекватность, не могли этого понять», — сказал Путин.

Он также призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко урегулировать ситуацию мирным путем. Поблагодарил за его вклад.

Выступление Президента Российской Федерации длилось чуть больше пяти минут.

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