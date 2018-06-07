Путин поставил задачу снизить ставку ипотеки до 7%

Об этом президент России Владимир Путин заявил 7 июня во время прямой линии.

«Я уже говорил в послании [Федеральному Собранию], по-моему, о том, что мы должны ориентироваться на ипотечную ставку где-то в 8%, но стремиться нужно к 7%. Здесь нет ни одного лишнего слова. Мы долго спорили по этим вопросам. Здесь все связано с бюджетными расходами. Но стремиться правительство и Центральный банк должны к 7%», — сказал Владимир Путин.

Он также отметил устойчивый рост ипотечных кредитов, сообщает ТАСС.

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Прямая линия с Владимиром Путиным

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