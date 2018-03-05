Путин потребовал от ФСБ эффективнее бороться с коррупцией

Об этом 5 марта президент РФ Владимир Путин заявил на заседании коллегии ФСБ.

«Рассчитываю, что вы продолжите активную, результативную работу по такому значимому для страны и общества направлению, как борьба с коррупцией», — обратился глава государства к сотрудникам ведомства на заседании коллегии службы.

Путин отметил, что России «предстоит реализовать масштабные, во многом беспрецедентные планы в социальном развитии, модернизации инфраструктуры, обновлении городов и населенных пунктов; разворачиваются работы по недавно принятой новой госпрограмме вооружений».

«Необходимо защитить решение всех этих задач от коррупционной угрозы, а интересы людей — от воровства, мздоимства, от попыток давления на предпринимателей, от всего, что несет угрозу экономическим и другим правам и свободам граждан, экономике, правам, которые лежат в основе развития государства и общества», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

Президент РФ отметил, что «жизнь, права и безопасность наших граждан должны быть защищены как от внутренних, так и внешних угроз, от любых попыток помешать нам в решении задач стратегического развития», пишет РИА «Новости».

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