Путин потребовал от Кубани исчерпывающих мер по наполнению дорожных фондов

Доклад по этому вопросу президент России поручил предоставить ему до 1 ноября.

Поручение было дано Правительству РФ и высшим органам государственной власти субъектов, прежде всего Республики Калмыкия, Краснодарского и Ставропольского краев, Саратовской, Тверской и Астраханской областей.

«С учетом ранее данных поручений принять исчерпывающие меры по приведению в соответствие объемов формируемых региональных дорожных фондов объемам средств, фактически полученных от доходов, учитываемых при формировании таких фондов, а также недопущению нецелевого использования средств таких фондов», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», объем дорожного фонда Краснодарского края на 2017 год увеличили до 23,5 млрд рублей. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на 60-й сессии ЗСК подчернкул, что средства дорожного фонда должны расходоваться максимально прозрачно и эффективно.

«Мне общая статистика не нужна, нужны конкретные тротуары и дороги. Нужно отчитываться не километрами, а конкретными улицами и трассами. Важно, чтобы каждый депутат, представляющий свой округ, знал, какая конкретно дорога отремонтирована. Если вместе будем работать, то и дороги будут качественные», — заявил глава региона.

Средства дорожного фонда идут на строительство, реконструкцию и ремонт дорог, ликвидацию оползневых участков, освещение автодорог, обновление разметки. В этом году планируется отремонтировать 580 км региональных дорог.

Вернуться на ленту

Источник