Путин потребовал жестко пресекать попытки вмешательства в ход выборов

Президент России отметил, что изменения в российской избирательной системе всегда проводились для совершенствования демократических механизмов.

«Никто не имеет права препятствовать свободному волеизъявлению граждан, искажать их позицию, заявленную на голосовании, — подчеркнул глава государства. — Любое незаконное вторжение в ход выборов, в общественно-политическую жизнь, попытки нечистой игры на этом поле должны жестко пресекаться», — заявил Владимир Путин.

Он отметил, что избирательная система страны постоянно совершенствуется, и это объективный процесс для России, так как системе необходимо адаптироваться к росту политической культуры, развитию современных технологий, соответствовать ожиданиям общества, уровню его развития и готовности брать на себя ответственность за положение дел.

Путин подчеркнул, что такие изменения должны укреплять принципы открытости, честности и прозрачности выборного процесса и его независимости от какого-либо вмешательства — как внутреннего, так и внешнего, сообщает ТАСС.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник