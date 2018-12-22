Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин 22 декабря поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли страны с их профессиональным праздником.

Сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства заметил, что в энергетической отрасли России ранее работали и сегодня трудятся специалисты самой высокой квалификации — профессионалы и знатоки своего дела.

«Отрадно, что вы ответственно подходите к своим обязанностям, достойно справляетесь с поставленными задачами, главные из которых — строительство и модернизация мощностей и сетевой инфраструктуры, широкое внедрение передовых, энергоэффективных и экологичных технологий, повышение доступности услуг», — говорится в поздравлении главы государства.

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