Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил действующего главу Турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана с успешным проведением второго тура президентских выборов, сообщила в воскресенье, 28 мая, пресс-служба Кремля.

«Дорогой друг, примите мои искренние поздравления с переизбранием на пост президента. Победа на выборах стала закономерным результатом Вашей самоотверженной работы на посту руководителя Турецкой Республики, наглядным доказательством того, что турецкий народ поддерживает Ваши усилия по укреплению суверенитета государства и проведению независимой внешней политики. Высоко ценим Ваш личный вклад в укрепление дружественных российско-турецких отношений и взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах”, – говорится в сообщении. Подтверждена готовность к продолжению конструктивного диалога по актуальным вопросам.

“Придаем большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС «Аккую» и создания газового хаба в Турции», — сказал Президент.

Глава российского государства пожелал коллеге новых успехов, крепкого здоровья и благополучия в столь ответственной деятельности главы государства.