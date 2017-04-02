Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии.

В поздравительной телеграмме глава РФ подчеркнул востребованность Союзного государства для россиян и белорусов и высоко оценил результаты интеграционного сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, достигнутые за более чем двадцатилетний период.

Президент России также отметил, что накопленный опыт совместной работы помогает находить оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов, способствует дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских связей, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

День единения народов России и Белоруссии отмечается 2 апреля — дата приурочена к годовщине подписания договора о Сообществе между Россией и Белоруссией в 1996 году (в тот же день в 1997 году был подписан договор о Союзе РФ и Белоруссии), сообщает ТАСС.

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