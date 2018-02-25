Путин поздравил мужскую сборную России по хоккею

25 февраля в 13:49

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму команде хоккеистов, победившей на XXIII Олимпийских зимних играх в Пхенчхане.

«Дорога к чемпионскому титулу была нелегкой. Но вы сумели собраться, противопоставили сильным соперникам командный настрой, характер и волю, продемонстрировали прекрасную технику, умение стремительно атаковать и крепко обороняться. Эти бойцовские качества всегда отличали нашу «ледовую дружину», вели ее к победам. И нынешний успех стал убедительным свидетельством замечательных традиций отечественной хоккейной школы, ярким ориентиром для молодых спортсменов», — говорится в телеграмме, текст которой размещен на сайте президента РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спортсмены олимпийской команды РФ обыграли сборную Германии в финале хоккейного турнира Олимпийских игр в Пхенчхане.

Все новости по теме:

Олимпийские игры — 2018

Главные новости читайте на нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник