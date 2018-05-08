Путин поздравил Пашиняна с назначением на должность премьер-министра Армении

Поздравительную телеграмму президент России направил 8 мая.

Владимир Путин выразил надежду, что работа нового премьер-министра будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между странами, партнерского взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

Депутаты парламента Армении 8 мая избрали оппозиционного лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра. Минимальный порог для избрания — 53 голоса парламентариев. За Пашиняна проголосовало 59 депутатов. Пашинян был единственным кандидатом на эту должность. Предыдущий премьер Серж Саргсян подал в отставку на фоне массовых митингов сторонников оппозиции. Акции протеста также привели к распаду правящей парламентской коалиции, сообщает ТАСС.

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