Путин поздравил победителя Гран-при России «Формулы-1»

На «Сочи Автодроме» завершился российский этап «Формулы-1».

Мероприятие посетили президент страны Владимир Путин, вице-премьер РФ Дмитрий Козак, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формулы-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при России. Глава государства по традиции вручил кубок победителю.

Второе место занял финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Третьим стал немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал 18-м, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «королевские гонки» стартовали в Сочи 27 сентября. В тот же день прошли автограф-сессии с пилотами «Формулы-1». На главной сцене болельщики увидели большинство гонщиков, в том числе и россиянина Сергея Сироткина. Также все желающие могли пройти по пит-лейну и увидеть болиды.

На «Сочи Автодроме» 30 сентября прошла главная гонка Российского этапа соревнований.

Безопасность во время проведения гонок обеспечивают около 2,5 тыс. представителей силовых структур и более 500 лицензированных сотрудников охранных предприятий.

Организовано дежурство шести автомобилей скорой медицинской помощи, двух вертолетов санавиации, на трибунах — пеших медицинских бригад, всего задействовано более 170 медиков. Рядом с трассой расположился пункт оказания медицинской помощи.

Для передвижения гостей в районе Олимпийского парка курсируют 137 автобусов по шести направлениям.

Президент России приехал на гонку 16-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при России.

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