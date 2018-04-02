Путин поздравил поздравил президента Египта с победой на выборах

Президент России Вл адимир Путин поздравил Абдельфаттаха Сиси с убедительной победой.

«По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Владимир Путин тепло поздравил Абдельфаттаха Сиси с убедительной победой на прошедших в Египте президентских выборах», — сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры подтвердили настрой на «дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в самых различных сферах, включая энергетику, промышленность и транспорт».

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