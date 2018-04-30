Путин поздравил пожарных России с профессиональным праздником

День пожарной охраны отмечается в России 30 апреля.

Президент России Владимир Путин поздравил пожарных с Днем пожарной охраны. Поздравление главы государства зачитал глава МЧС России Владимир Пучков на совместном выездном заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Приморского края.

«Сегодня перед вами стоят серьезные, отвечающие требованиям времени задачи. Ведь от вашей работы напрямую зависят жизнь и здоровье людей, сохранность материальных объектов и ценностей. В первую очередь — важно повысить эффективность всех звеньев противопожарной службы, повсеместно внедрять новейшие спасательные технологии и системы предупреждения», — говорится в поздравлении президента.

Президент также отметил необходимость укреплять кадровый состав «с опорой на лучшие традиции, заложенные ветеранами», уделять внимание развитию добровольной пожарной охраны, активно поддерживать общественные волонтерские инициативы в этой сфере, а также воспитывать у населения ответственное отношение к вопросам безопасности жизни.

«Ваш труд требует от человека особых качеств — отваги, мужества, готовности в любых, самых сложных обстоятельствах уверенно противостоять огненной стихии, действовать четко, слаженно, профессионально», — цитирует поздравление главы государства ТАСС.

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