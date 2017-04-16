Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Президент России Владимир Путин 16 апреля поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху.

Своем поздравлении глава государства отметил, что великий праздник Пасхи имеет особый нравственный смысл, несет в себе негасимый свет веры, наполняет сердца людей радостью, любовью, стремлением к добру.

«Пасхальные торжества, которые широко проходят по всей стране, обращают нас к многовековым традициям предков, способствуют утверждению в обществе непреходящих духовных ценностей и идеалов, — отметил Путин. — С чувством глубокого удовлетворения хочу отметить созидательную, истинно подвижническую работу Русской православной церкви, представителей других христианских конфессий, направленную на решение важных социальных проблем, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений. И конечно, велика их роль в сохранении нашего богатейшего исторического, культурного наследия».

Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев присутствовали на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Торжественный молебен отслужил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По традиции глава государства и Патриарх обменялись пасхальными подарками, сообщает пресс-служба Кремля.

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