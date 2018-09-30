Путин поздравил президента Абхазии с Днем победы и независимости республики

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября направил поздравительную телеграмму Раулю Хаджимбе по случаю национального праздника.

Путин отметил существенные успехи Абхазии в социально-экономическом развитии, построении государственных институтов и обеспечении национальной безопасности, достигнутые за годы со времени провозглашения независимости.

Президент подтвердил, что Россия будет и далее оказывать всемерное содействие властям и народу Абхазии в решении стоящих перед ними задач, сообщает пресс-служба Кремля.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу. В мае этого года Сирия также объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

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