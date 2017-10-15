Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

Президент России заявил, что совершенствование дорожной сети, ее модернизация «являются одним из стратегических приоритетов».

«Дорожное хозяйство — важная, неотъемлемая составляющая единой транспортной системы страны, от эффективности работы которой во многом зависят бесперебойное сообщение между городами и регионами, качество жизни людей, устойчивое развитие и конкурентоспособность отечественной экономики», — говорится в поздравлении.

Владимир Путин отметил, что за последнее время автопарк дорожного хозяйства пополнился передовой специализированной техникой и механизмами, благодаря чему значительно сократились сроки ремонта существующих и строительство новых трасс.

«Активно ведется разработка надежных логистических схем, развязок и сооружений, удобных как для пешеходов, так и для транспортных потоков. Вводятся в строй современные скоростные автомагистрали, отвечающие повышенным требованиям безопасности и с увеличенным периодом эксплуатации, реализуются проекты международных транспортных коридоров. Уверен, что вы и впредь будете добросовестно трудиться, вносить весомый вклад в решение ключевых общенациональных задач. Желаю работникам и ветеранам российского дорожного хозяйства успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего», — сказал президент.

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