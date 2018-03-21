Путин поздравил россиян с праздником весеннего равноденствия Навруз

Президент России Владимир Путин 21 марта поздравил народы России с праздником Навруз и пожелал успехов, семейного благополучия, богатого урожая.

В послании, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что пришедший из глубины веков праздник является важной частью исторического, культурного, духовного наследия многих народов страны и знаменует весеннее обновление природы, очищение души и начало новой жизни.

«Отрадно, что древние традиции Навруза бережно передаются из поколения в поколение, и сегодня, как и столетия назад, в городах и селах устраиваются широкие народные гуляния, умелые мастера с гордостью демонстрируют произведения декоративно-прикладного искусства, а в каждом доме готовятся национальные блюда, которыми щедро потчуют гостей. И конечно, в эти дни принято вспоминать предков, помогать тем, кто нуждается в заботе и поддержке», — сказано в поздравлении президента РФ.

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